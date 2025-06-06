كتب- علي شبل:

من العادات المصرية في الأعياد الدينية زيارة كثير من الناس للمقابر في الأعياد الدينية، وهي مسألة اختلف البعض حول مشروعيتها، فهل هي جائزة أم تدخل في إطار البدع المستحدثة في الدين.

تلك المسألة أوضحها الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم زيارة المقابر في العيد، سواء للرجال أو للنساء حتى ولو كانت المرأة حائضا؟

وفي رده، يقول عاشور: لقد ورد الإذن بزيارة القبور من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها ، فإنها تذكركم الموت " [رواه مسلم] . وفي رواية لأحمد والنسائي: "فزوروها، ولا تقولوا هُجْرًا (أي: باطلا)".

وأضاف عاشور أن الحديث الأول عام في كل زمان ولكل شخص، ولم يرد ما يخصصه بزمن دون زمن أو بشخص دون شخص. وزاد في الحديث الثاني أدب الزيارة، بعدم التكلم بغير الدعاء والقرآن والذكر، مع الاتعاظ والاعتبار بالموت.

وعليه، يقول عاشور: فلا حرج في زيارة المقابر في العيد ، سواء للرجال أو النساء ، مع الالتزام بالآداب الشرعية، بل ويصل الحكم إلى الاستحباب إن نوى الزائر صلة رحمه وذوي قرابته، خاصة أن الميت يشعر بمن يزوره ويعرفه إن كان يعرفه في الدنيا ، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك يُدْخِلُ السرور عليهم.

وختم أمين الفتوى موضحا أنه لا حرج في زيارة المرأة الحائض للمقابر، وتدعو عندها وتذكر وتهب ثواب الذكر للميت ، ولكن لا تقرأ القرآن الكريم.. والله أعلم.

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