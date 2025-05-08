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لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟.. الأزهر للفتوى يكشف

02:20 م الخميس 08 مايو 2025

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

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كتب - علي شبل:

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سبب تسمية الأشهر الحرم بهذا الاسم.

وردا على سؤال تلقاه المركز من شخص يقول: لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟، أوضحت لجنة الفتوى أن الأشهر الحرُم سُمِّيَت بهذا الاسم: لزيادة حرمتها، وعِظَم الذنب فيها، ولأن الله سبحانه وتعالى حرَّم فيها القتال، فقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ...}. [البقرة: 217]

وتابعت اللجنة أن رسول اللهِ ﷺ قد بيَّنَها فيما أخرجه البخاري عن أَبي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنه ﷺ قَالَ: «ألا إنَّ الزمانَ قد استدار كهيئتِه يومَ خلق اللهُ السماواتِ والأرضَ، السنةُ اثنا عشرَ شهرًا، منها أربعةٌ حُرُمٌ، ثلاثةٌ مُتوالياتٌ: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرم، ورجبُ مضرَ الذي بين جمادىٰ وشعبانَ».

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مركز الأزهر العالمي للفتوى الأشهر الحرم
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