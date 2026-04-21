نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. وأمين الفتوى يوضح ما يجب عليه

كتب : علي شبل

09:39 م 21/04/2026

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة تُدعى "عزة"، بشأن قيام والدها بالتوكيل لرمي الجمرات عنه وعن والدتها، لكنه نسي الرمي لهما، وما الحكم في هذه الحالة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن نسيان رمي الجمرات لا يترتب عليه إثم، لأنه وقع عن غير عمد، ولكن يلزم فيه فدية.

الفدية واجبة في حال ترك هذا النسك

وأشار إلى أن الحكم في هذه الحالة هو ذبح شاة عن كل من لم يتم الرمي عنه، سواء كان عن نفسه أو عن زوجته، لافتًا إلى أن الفدية واجبة في حال ترك هذا النسك.

وأضاف أنه في حال عدم القدرة على الذبح أو توكيل من يقوم به، يجوز الصيام بدلًا من ذلك، حيث يصوم كل واحد عشرة أيام.

الانتباه أثناء أداء المناسك

وأكد أن هذه الأحكام تأتي في إطار التيسير، مع الحفاظ على أداء المناسك بشكل صحيح، مشددًا على أهمية الحرص والانتباه أثناء أداء مناسك الحج.

ماذا يفعل الإمام إذا تذكر أثناء الصلاة أنه غير متوضئ؟.. أمين الفتوى يجيب

هل على الزوجة إثم إذا أخذت من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب

هل رفض عريس يتمسك به الوالدان عقوق بهما؟.. أمين الفتوى يرد


الحج 2026 أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان

بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة
مطاعم صينية تفحص الوجه واللسان لاقتراح وجبات الزبائن.. ما القصة؟
"تعالى خدني وفسحني".. ليلى علوي توجه رسالة لمحمد منير من أسوان
هبوط حاد للذهب يتجاوز 2% مع صعود الدولار والنفط
بإطلالة كاجوال.. مي سليم تشارك جمهورها أحدث ظهور لها
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية