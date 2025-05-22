كتب- محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف سؤال قال فيه،" ما معنى الآية الكريمة" وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"؟

في رد، قال الداعية الإسلامي إن الآية الكريمة تعني أي أدوهما كاملين تأمين لله-سبحانه وتعالى-بعيدين كل البعد عن الرياء لأنه شرك خفي، وذلك لأن الله-سبحانه وتعالى-قال" لله" فيجب أن يكون الحج لله.

وأشار الروبي إلى أن الأشخاص الذين يذهبون إلى الحج ليحصلوا على لقب يا حاج )) فهؤلاء هم حاملو اللقب، هؤلاء لا خير فيهم ولا خير في مناسكهم، لأنهم لم يؤدوا هذه الفريضة وهذه الشعيرة لله رب العالمين.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشرة عبر قناته على يوتيوب: أن الحج يكون واجبا على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل حر قادر مستطيع، فمن قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

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