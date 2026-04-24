أوصى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي المسلمين بتقوى الله تعالى وطاعة المولى للحصول على المغفرة والأجر العظيم، مستشهدًا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا).

وأشار الثبيتي، في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف، إلى أن حركة الحياة تتسم بالسعي الدائم من قبل الناس، لا يكاد أحد يسكن أو يكف عن العمل، مستشهدًا بقوله تعالى: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى)، مشيرًا إلى أن السعي في الظاهر يبدو موحدًا بينما يختلف في المقاصد.

السعي في الإسلام شامل لكل جوانب الحياة

وأضاف الشيخ أن السعي في الإسلام ليس مقصورًا على العبادات الظاهرة، بل هو شامل لكل جوانب الحياة، موضحًا أن المعلم، التاجر، والطبيب، جميعهم يسعون إما إلى الله أو بعيدًا عنه.

ولفت النظر إلى أن العمل قد يتشابه، ولكن ما يرفعه أو يضعه هو الوجهة التي يتجه إليها القلب. فالتعلم والتجارة إذا كان القصد منهما الإصلاح أو نحو ذلك كان سعيًا حميدًا، والوجهة هي ما تحدد قيمة العمل.

سعي حميد وسعي ضائع

وأشار خطيب الجمعة بالمسجد النبوي إلى أن على هذا ينقسم السعي إلى سعي حميد، وسعي ضائع، فأما السعي الحميد، فهو الذي امتلأت به الحياة، لكنه اتجه إلى الله.

وأكد الثبيتي أن العمل الدنيوي بنية صالحة يتحول إلى عبادة، ويبارك أثره ويكبر، فالنوم بنية التقوى طاعة، والعمل بإتقان عبادة، والإنفاق على الأهل قربة، والسعي في قضاء حوائج الناس إحسان، وأما السعي الضائع فهو الذي يكثر فيه التعب، وتغيب عنه النية، وتضيع فيه الوجهة.

نداء يوقظ قلب المسلم

وفي ختام الخطبة، قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري الثبيتي إنه من أراد الآخرة صدقَ القلب، وقوم الوجهة، وسعى لها سعيًا منضبطًا على هدي الشرع، بإيمان يُحيي العمل ويبارك أثره، وإذا استحضر المسلم هذا الفضل العظيم، وعلى سعة العطاء، جاء النداء الرباني العملي: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)، نداء يوقظ قلب المسلم، ويستنهض همته، ليجعل حياته ميدان سباق، بل يجعل حياته كلها لله، في عمله وراحته وفي كسبه وعطائه.

