أثارت وفاة طبيب الأغذية الشهير ضياء العوضي حالة من الجدل حول برنامجه الغذائي "الطيبات"، وإشارة الطبيب الراحل في أكثر من فيديو متداول إلى أن القرآن الكريم يدعم كلامه، مستشهداً ببعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام.

وفي تعليقه على الجدل المتفجر حول برنامج "الطيبات"، علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ما ورد بخصوص الممنوع والمسموح في النظام المثير، من أن بعض الأكلات تسبب الوفاة، وبعض المشروبات يجب التقليل منها، مثل عدم شرب اللبن لكبار السن، وعدم تناول البيض والدواجن، والاكتفاء بتناول اللحوم الحمراء مرة واحدة في الأسبوع.

الفقه الإسلامي به باب للأطعمة والمشروبات

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في تصريحات تلفزيونية، إن الفقه الإسلامي به باب للأطعمة والمشروبات، وأن الفقه الإسلامي حدد ما نأكله وما نمتنع عنه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "كلوا مما في الأرض حلالًا طيبًا ولا تتبعوا خطوات الشيطان".

وأضاف كريمة أن التحليل والتحريم في الأكل والشرب بيد الله، وليس بيد أي شخص، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق".

بعد جدل برنامج "الطيبات".. كيف كان طعام النبي ﷺ يوميًا؟

تحليل وتحريم الطعام بنص

ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى أن الله تعالى حرم بعض الأشياء، فقال: "حُرِّمَت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير"، كما أن السنة حرّمت تناول لحوم الكلاب والحمير والخيل، مؤكدًا أن هذه الأمور تأتي بنص، وإلا أصبحت الأمور فوضى، وكل شخص يحرّم ويحلّل كما يشاء.

تناول اللبن في السنة المطهرة

وأشار كريمة إلى أن تناول اللبن من الأمور المهمة للجسم، مستشهدًا بقوله تعالى: "سائغًا للشاربين"، لما له من فوائد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل التمر، موضحًا أن من لا يأكل التمر لا يعد مخالفًا، لأن بعض المأكولات قد تسبب مشكلات صحية، ولذلك يجب الرجوع إلى أهل الذكر والأطباء، وليس لمن ينشر أشياء غير صحيحة.

