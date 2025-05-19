ما يُسَنُّ عند الاحتضار.. 5 سنن يكشف عنها أمين الفتوى

ما يُسَنُّ عند الاحتضار.. 5 سنن يكشف عنها أمين الفتوى
كتب - علي شبل:
كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن بعض السنن التي يستحب فعلها مع الشخص عند احتضاره.
وحدد ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 5 سنن يستحب فعلها عند الاحتضار، وهي:
1- تلقينُ المحتضَر الشهادتين برفق من دون إلحاحٍ مُنفِّر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (رواه مسلم)،
2- توجيهُه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن؛ تفاؤلًا بأنه مِن أهلها.
3- قراءةُ شيءٍ من القرآن الكريم.
4- تغميضُ عينيه.
5- تغطيتُه صيانةً له عن الانكشاف، وسترًا لصورته المتغيرة عن الأعين.
رحم الله موتى المسلمين، وربط على قلوب ذويهم ومحبيهم. آمين.
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