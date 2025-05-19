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ما يُسَنُّ عند الاحتضار.. 5 سنن يكشف عنها أمين الفتوى

07:04 م الإثنين 19 مايو 2025

الدكتور هشام ربيع

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كتب - علي شبل:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن بعض السنن التي يستحب فعلها مع الشخص عند احتضاره.

وحدد ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 5 سنن يستحب فعلها عند الاحتضار، وهي:

1- تلقينُ المحتضَر الشهادتين برفق من دون إلحاحٍ مُنفِّر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (رواه مسلم)،

2- توجيهُه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن؛ تفاؤلًا بأنه مِن أهلها.

3- قراءةُ شيءٍ من القرآن الكريم.

4- تغميضُ عينيه.

5- تغطيتُه صيانةً له عن الانكشاف، وسترًا لصورته المتغيرة عن الأعين.

رحم الله موتى المسلمين، وربط على قلوب ذويهم ومحبيهم. آمين.

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الدكتور هشام ربيع دار الإفتاء المصرية سنن الاحتضار تلقين المحتضر الشهادتين
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