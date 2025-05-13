هل صلاة الرجل في البيت بزوجته يحقق لهما ثواب الجماعة؟.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم صلاة الرجل بزوجته في البيت، وهل يحقق ذلك لهما ثواب صلاة الجماعة.

وفي ردها على سؤال تلقته الإفتاء من شخص يقول: هل يحصل ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته جماعة؟، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، أمر بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفردِ، وهي تنعقد في غير الجمعة والعيدين باجتماعِ واحدٍ مع الإمام، رجلًا كان أو امرأة، في المسجدِ وغيره.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها: ومن ثمَّ فإن أداء الرجل بعض الصلوات المفروضة في بيتهِ مع زوجتهِ أمرٌ تتحقق به صلاة الجماعةُ، وينالَان بذلك أجرَها، ويحصل لهما عظيمُ ثوابها.

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