هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان لا يعود إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد وفاته، وأن خط حياته يسير في اتجاه واحد لا رجعة فيه، من لحظة وجوده في بطن أمه وحتى وفاته ثم انتقاله إلى حياة البرزخ.

وأضاف فخر، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": ردا على سؤال حول: "هل الإنسان بعد الموت يُمكن أن يعود للحياة مرة أخرى؟"، أن مسيرة الإنسان تبدأ منذ أن يأذن الله له بالحياة في بطن أمه، ثم يمر بمراحل متتالية لا رجعة فيها، مثل الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة، ولا يمكن أن يعود الإنسان إلى مرحلة سابقة بعد أن يتجاوزها.

وقال: "هل رأينا إنسانًا وُلد ثم عاد إلى بطن أمه؟ أو إنسانًا بلغ العشرين أو الثلاثين من عمره ثم عاد طفلًا؟ هذا لا يحدث، لأن الزمن لا يعود إلى الوراء، فالحياة تسير في اتجاه واحد".

وأضاف: "الوفاة تُنهي مرحلة الحياة الدنيا، لينتقل الإنسان إلى حياة جديدة تُعرف بالحياة البرزخية، وهي حياة غيبية في علم الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي مرحلة البعث يوم القيامة، حيث يُحاسب الإنسان وتبدأ حياة أخرى، ليست كالدنيا ولا كالبرزخ، ثم يكون المصير النهائي إلى الجنة أو النار".

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