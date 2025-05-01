الشيخ أحمد خليل: إتقان العمل من أصول الدين.. وأكل حقوق العمال ظلم عظيم

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، على أن إتقان العمل وأداءه على الوجه الأكمل هو من صميم تعاليم الإسلام، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية حضّت على العدل والإنصاف في التعامل مع الأجراء، وأوجبت إعطاءهم حقوقهم دون تأخير أو نقصان.

وقال الشيخ خليل في تصريح خاص لمصراوي: "الإسلام لا يفرق بين عبادة الله والعمل، بل يعتبر أن العمل المتقن عبادة يؤجر عليها الإنسان، كما جاء في الحديث الشريف: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه"، مضيفًا أن العامل الذي يؤدي عمله بأمانة وإخلاص هو شريك في بناء المجتمع ونهضته.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على عدم المماطلة في دفع أجور العمال، حيث قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، محذرًا من عواقب الظلم وسلب الحقوق، فـ"دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب".

ودعا الشيخ خليل أرباب العمل وأصحاب المؤسسات إلى التحلي بالأمانة والمسؤولية في تعاملهم مع العاملين لديهم، مؤكدًا أن العدالة في الأجور وظروف العمل الكريمة من أهم أسباب استقرار المجتمعات ونمو الاقتصاد.