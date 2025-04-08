أمران يحددان ما إذا كانت الزوجة رفيقة لزوجها في الجنة أم لا.. الشيخ أحمد خليل يكشفهما

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن الزوجة والزوج يتشاركان في تحديد ما إذا كان أحدهما سيكون رفيقًا للآخر في الجنة بناءً على الأخلاق الطيبة والعمل الصالح في الدنيا.

وأوضح الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن العلاقة الزوجية تقوم على الاحترام المتبادل، وأن الرفقة الزوجية في الجنة مرتبطة بالأعمال الصالحة التي يقوم بها الزوجان خلال حياتهما.

وقال: "إذا كانت الزوجة أو الزوج يتعامل كل منها بالمودة، الرحمة، والاحترام والإحسان والتعاون وحسن العشرة لبعضهما، فإنهما سيكونان معًا في الجنة بإذن الله، فهي جزاء للأعمال الصالحة التي قاما بها في الدنيا".

وأضاف الشيخ خليل: "لكن في حال غاب الالتزام بالأخلاق الإسلامية مثل الأنانية، الظلم، الخيانة، أو الكبر، بين الزوجين، فقد تؤثر هذه التصرفات سلبًا على علاقتهما وتمنع أن يكونا رفيقين في الجنة. فالظلم أو الإساءة بين الزوجين يمكن أن يؤدي إلى تفكك العلاقة، وبالتالي قد يحول دون أن يكونا معًا في الآخرة".

وأشار إلى أن التوبة والمصالحة بين الزوجين من أبرز الوسائل لإصلاح العلاقة وتقويتها، مؤكدًا أن الاعتذار، التفاهم، والتسامح يساعد في تعزيز العلاقة الزوجية.

وتابع: "المعيار الأساسي هو الإيمان بالله والعمل الصالح، فإذا التزم الزوجان بهذه القيم، فإن الرفقة في الجنة ستكون جزاء لهما، حيث يتنعمون معًا في النعيم الأبدي".

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