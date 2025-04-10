النشرة الدينية| حكم التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك.. وأمين الفتوى: لا توجد في الإسلام صداقة بين الرجل والمرأة
مصراوي:
يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الأربعاء 9 أبريل 2025.
تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:
الزيادة في البيع بالتقسيط حلال ولا حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أمين الفتوى: التعصب الكروي حرام ولا يجوز تضييع الوقت بمتابعة المباراة ثم التحليل وتحليل التحليل
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