إعلان

النشرة الدينية| حكم التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك.. وأمين الفتوى: لا توجد في الإسلام صداقة بين الرجل والمرأة

12:26 ص الخميس 10 أبريل 2025

دار الإفتاء المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مصراوي:

يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الأربعاء 9 أبريل 2025.

تابع أهم الموضوعات في الروابط التالية:

الزيادة في البيع بالتقسيط حلال ولا حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

أمين الفتوى: التعصب الكروي حرام ولا يجوز تضييع الوقت بمتابعة المباراة ثم التحليل وتحليل التحليل

طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي

خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)

ما معنى الكلالة في قوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)؟.. عالم أزهري يوضح

علي جمعة: علينا أن نتحلّى بالرحمة وقسوة القلب قد تكون مع الله سبحانه وتعالى

أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه

هل يجب الغسل على من احتلم ولم يجد أثرًا لهذا الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب

أمين الفتوى: الاقتراض لأداء فريضة الحج جائز بشرط القدرة على السداد

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

النشرة الدينية الفتاوى الدينية أدعية دينية خالد الجندي علي جمعة فريضة الحج دار الإفتاء المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)