عالم أزهري يوضح لمصراوي فضائل شهر رجب

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف ، أن شهر رجب من الأشهر العظيمة في الإسلام، وله مكانة خاصة، وأن فضائله تُفهم في ضوء النصوص الصحيحة دون غلوّ أو تخصيصٍ لم يثبت.

وأشار الداعية الإسلامي، إلي بعض الفضائل والخصائص لشهر رجب، وهي:

1- رجب من الأشهر الحُرُم مستشهداً في ذلك بقول الله- تعالى-" إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا… مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ"، ومنها: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، ورجب.

والفضيلة: تعظيم الزمان، وازدياد حرمة الذنوب فيه، كما يتأكد فضل الطاعات.

2- تعظيم العمل الصالح وترك الظلم في الأشهر الحرم يتأكد.. اجتناب المعاصي والظلم.. الإكثار من الطاعات.. الصلاة.. الصدقة.. البرّ.. الذكر.

وقال بعض السلف: العمل الصالح أعظم أجرًا في الأشهر الحرم، والظلم فيها أشد إثمًا.

3- شهر تهيئة واستعداد لرمضان، رجب محطة روحية، لتجديد التوبة..لضبط الصلاة والذكر.. لتهيئة النفس لشعبان ثم رمضان.

وأضاف الروبي ، خلال رده لموقع مصراوي، أن بعض السلف كانوا يقولون: رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد.

4- الإكثار من الدعاء، مؤكداً أنه لا يثبت دعاءٌ مخصوصٌ برجب بسند صحيح، لكن الدعاء فيه مشروع كغيره من الأزمنة الفاضلة، ومن الدعوات الحسنة المشهورة:" اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان".

ورد بأسانيد ضعيفة، يُعمل به من حيث المعنى لا على أنه سنة ثابتة.

5- الصيام في رجب، لم يثبت تخصيص يومٍ أو أيامٍ بعينها من رجب بصيامٍ مخصوص، حيث إن المشروع: الصيام المطلق" الاثنين والخميس، أو الأيام البيض، أو لمن اعتاد الصيام".

