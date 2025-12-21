هل ورد في الشرع ما يدل على منع الصيام في رجب؟.. الإفتاء تحسم

حسمت دار الإفتاء المصرية جدلاً يتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام حول حكم الصيام في شهر رجب المعظم، وهل هو بدعة أم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ورد في الشرع ما يدل على منع الصيام في رجب.

في أحدث فتاواها، أكدت الإفتاء أن الصيام في شهر رجب مستحب؛ لعموم النصوص الشرعية التي تدل على استحباب الصوم مطلقًا. وهو وإن ورد في تخصيصه بالصوم حديث ضعيف لكن يُعمل به في فضائل الأعمال.

أما في ردها على السؤال: هل ورد في الشرع ما يدل على منع الصيام في رجب؟، أجابت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة إنه لم يَرِد ما يدل على منع الصوم في رجب، وقد قال أبو قلابة –أحد التابعين- رضي الله عنه: (فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ)، ولا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا إذا سمعه من الصحابة الذين سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام البيهقي.

اقرأ أيضاً:

ما حكم فوائد البنوك وهل يجوز التصدق منها؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

تزوجت وأنا في فترة العدة فما حكم الأولاد من هذا الزواج؟.. عالم أزهري ينصح