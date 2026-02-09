الإفتاء توضح حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" ما حكم إمامة الجالس للقائم في الصلاة؟

أجابت لجنة الفتوي بدار الإفتاء المصرية، أن إمامة الصلاة في الإسلام لها شأنٌ عظيمٌ ومنزلةٌ رفيعة؛ واشترط الشرع لها تقديم أفضل مَن يحضُرُ الصلاة مِن المسلمين قراءةً لكتاب الله، وعلمًا بالسنة، وكبرًا في السنِّ، ونحو ذلك.

وأضافت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الشهصية على فيسبوك: من المقرر شرعًا أنَّه يجوز اقتداء القائم بالقاعد في الصلاة؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم السبت أو الأحد في مرض موته جالسًا، والناس خلفه قيامًا.

اقرأ ايضًا:

لماذا حذر الرسول من الخوارج وذمَّ طريقتهم؟.. علي جمعة يكشف

ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد

هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد