جيل 1 رجب.. قصة يوم غير عادي في حياة السعوديين

يوافق اليوم، الأحد 21 ديسمبر 2025، غرة شهر رجب لعام 1447هـ فلكياً في مصر والسعودية، ومعظم الدول العربية والإسلامية، إلا أنَّه يعد يوما استثنائيا وغير عادي في المملكة العربية السعودية.. فما القصة؟

1 رجب من كل عام.. لهذا التاريخ رمزية خاصة وفريدة عند السعوديين، حيث يوافق يوم الأول من شهر رجب في كل عام يوم ميلاد شريحة كبيرة من السعوديين والسعوديات، وهو التاريخ الذي تتزيّن به خانة تاريخ الميلاد لما يقارب نصف هوياتهم الوطنية.

قصة اختيار شهر رجب

جرى تخصيص يوم 1 / 7، غرة رجب بالتقوى الهجري، كتاريخ افتراضي للمواطنين الذين يجهلون تاريخ ميلادهم، أو لا يمتلكون شهادات ميلاد تثبت تاريخاً محدداً للميلاد، حيث كان أغلبهم يتذكر العام دون الشهر. وكانت الأحوال المدنية مع بداية إصدار الهوية الوطنية للسعوديين في تلك الفترة، تسجل منتصف العام الهجري موعدا لميلاد معظم السعوديين غير المعروفة تواريخ ميلادهم.

أمر ملكي

وبحثت الأحوال المدنية كيفية التعامل مع تلك الظاهرة، بسبب أهمية تدوين التاريخ بدقة لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد، حيث صدر بشأنه أمر ملكي بإثبات تاريخ ميلاد جميع المواطنين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية، الذي يصادف الأول من رجب لنفس العام الذي ولد فيه الشخص.

وفي الوقت الراهن ومع التطور الإداري والتقني، أصبح تسجيل المواليد يتم بالساعة والدقيقة، إضافة إلى اليوم والشهر، ولم تعد هناك مشكلة في معرفة التواريخ المهمة في حياة المواطنين والمواطنات.

جيل "1 رجب"

وتحول اليوم بمرور الزمن إلى مناسبة اجتماعية طريفة يتبادل فيها الأبناء التهاني مع آبائهم وأمهاتهم، كنوع من الاحتفاء الرمزي بجيل "1 رجب".

ويترتب على هذا التاريخ كذلك تحديد مواعيد التقاعد والعلاوات السنوية لشريحة واسعة من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين سُجلوا بهذا التاريخ.

اقرأ ايضًا:

هل يكره صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون الذكور؟.. أمين الفتوى يجيب