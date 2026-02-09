إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الإثنين 9 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

07:30 ص 09/02/2026

موعد أذان الظهر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 9 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الإثنين 9 فبراير، في تمام الساعة 12.09 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 م، الموافق 21 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:12 ص
الشروق 6:40 ص
الظُّهْرِ 12.09 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:39 م
العشاء 6:57 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:


اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.. واجعل الموت راحة لنا من كل شر.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا..
اللهم ارزقنا لذة الطاعة وحلاوة الإيمان..
اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

أذان الظهر صلاة الظهر

