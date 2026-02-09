إعلان

موعد أذان وصلاة العصر اليوم الإثنين 9 فبراير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

12:35 م 09/02/2026

الصلاة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 9 فبراير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة العصر، اليوم الإثنين 9 فبراير، في تمام الساعة 3:16 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 م، الموافق 21 من شعـبان 1447 هـ:

الفجر 5:12 ص

الشروق 6:40 ص

الظُّهْرِ 12.09 م

العصر 3:16 م

المغرب 5:39 م

العشاء 6:57 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا.. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.. واجعل الموت راحة لنا من كل شر.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا..

اللهم ارزقنا لذة الطاعة وحلاوة الإيمان..

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دعاء بعد ختم الصلاة موعد أذان العصر مواقيت الصلاة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
أخبار السيارات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
حوادث وقضايا

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
قبل ساعات من التعديل الوزاري.. ماذا تفعل منال عوض داخل وزارتي التنمية المحلية
أخبار مصر

قبل ساعات من التعديل الوزاري.. ماذا تفعل منال عوض داخل وزارتي التنمية المحلية
تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
شئون عربية و دولية

تركيا توقف صادرات الدواجن بعد ارتفاع الأسعار قبيل رمضان
أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل
علاقات

أغرب طلب توصيل.. سيدة تطلب من عامل دليفري دخول المقابر ورد فعله يثير الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك من العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة