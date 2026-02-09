إعلان

المفتي يوضح حكم الإكثار من الصوم في شهر شعبان

كتب : محمد قادوس

02:03 م 09/02/2026

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" هل يستحبُّ الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟ وهل يوجد حدٌّ للإكثار؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي شهرَ شعبان من الشُّهور التي اختصَّها الله- سبحانه- وتعالى بمزيد عناية، وشرَّفها بعلوِّ المنزلة وسموِّ المكانة.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يُكثر الصيام في شعبان؛ لكونه محلًّا لرفع الأعمال إلى الله تعالى، فيُستحبُّ للمكلَّف الإكثارُ من الصيام فيه، اقتداءً بالنبيِّ العدنان عليه أفضلُ الصَّلاة وأتمُّ السلام ولا حدَّ لأكثره.

وأوضح المفتي لمن أراد صيام شهر شعبان كلِّه فَعَل، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا.

دار الإفتاء المصرية شهر شعبان الصيام نظير محمد عياد

