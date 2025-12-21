آخر الأشهر الحُرم.. تعرف على 18 اسماً لشهر رجب لم تسمع بها من قبل

يعد شهر رَجَب من الأشهر الحُرُم التي ذكرها الله عَزَّ وجَلَّ في مُحكم التنزيل؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، وهذه الأشهر هي: ذو القَعدة، وذو الحِجة، والمُحَرَّم، ورَجَب، كما بينتها السنَّة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ حيث روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». وهذه الأشهر الحرم هي أشرف الشهور، بالإضافة إلى شهر رمضان، وهو أفضلها مطلقًا.

18 اسماً لشهر رجب لم تسمع بها من قبل

وفي كتاب "أداء ما وجب من بيان وضع الوضَّاعين في رجب" للحافظ ابن دحية الكلبي، ورد ثمانية عشر اسمًا لشهر رجب، وتُستخدم هذه الأسماء للدلالة على شرف ومكانة الشهر، وقد ذكرها بناءً على ما ورد في كتاب بصائر ذوي التمييز للعلامة الفيروز آبادي، حيث تُستنبط هذه الأسماء من خصائصه ومعانيه العظيمة.

الأسماء الثمانية عشر لشهر رجب كما ذكرها ابن دحية الكلبي في كتابه هي:

رجب: الاسم المشهور.

رَجَم: بمعنى الرمي والرمي بالسهام (لكونه شهرًا محرمًا).

مُضَر: نسبة إلى قبيلة مضر.

مُقسِم: لكثرة القسم به (أي الشهر الحرام).

مُقشِع: لأنه يقشع الذنوب.

مُصيب: لأنه يصيب السالكين إلى الله.

صَرم: لقطع الصلات فيه.

صُرم: بمعنى القطع.

حِصن: لأنه حصن للمؤمنين.

المُعِين: لأنه يعين على الطاعات.

الأَصمّ: لأنه لا يُسمع فيه صوت السلاح (شهر حرام).

الشهْرُ الأَصمّ.

الأَصبّ: لأنه يصب الرحمات.

المنصَلّ: لانه ينصل فيه البلاء.

الزاهر: لأنه يزهر بالطاعات.

المُعَدّ: للاستعداد لرمضان.

الهَرم: لأنه يورث الطاعات.

المُغشِي: لأنه يغشي الناس الرحمات.

وتؤكد هذه الأسماء على فضل شهر رجب ومكانته كأحد الأشهر الحرم، وتُستمد من معاني الشرف والبركة التي ذكرها العلماء في كتبهم، كما يوضح هذا في بعض المصادر المتخصصة في فضائل الأشهر.

اقرأ أيضًا:

هل يكره صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون الذكور؟.. أمين الفتوى يجيب