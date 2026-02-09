ضمن فتاوى رمضان والصيام، أجاب الد كتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: هل يجب صوم جميع البلاد الإسلامية إذا رُئي الهلال في بلد من هذه البلدان أم أن لكل بلد رؤيته؟.

وفي رده يقول العالم الأزهري إن الفقهاء اختلفوا بشأن توحيد زمن الصوم لكل المسلمين إلى عدة أقوال:

القول الأول وهو لحبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعكرمة رضي الله عنه والشيرازي من الشافعية وحكاه الماوردي أحد وجهين عند الشافعية رأى هؤلاء أن لكل بلد رؤيته الخاصة بها ولا يعتد غيره من البلدان بهذه الرؤية ولا يصومون إلا إذا رأوا الهلال بأنفسهم.

واستدلوا بما جاء في حديث قريب الذي أخرجه الإمام مسلم، باب بيان أن لكل بلد رؤيته، كما أخرجه الترمذي من أبواب الصوم والنسائي، والإمام أحمد في مسنده، ونصه كما قال كريب قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد لاشين أن هذا الحديث الشريف يستدل منه بظاهره على أن لكل أهل بلد رؤيته، مضيفا: ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه كان مناسبا في وقته حيث لا وسائل اتصال بين البلدان تمكنهم من العلم بما تم وكان، أما اليوم فوسائل الاتصال الحديثة جعلت العالم كله قرية صغيرة ما يحصل في بلد ولو كان مترامي الأطراف في أقل من فيمتو من الثانية يعلم به الآخرون .

القول الثاني - يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر - وهو للإمام الليث والمالكية وبه قال الحنابلة وهو المشهور عند الحنفية والوجه الثاني عند الشافعية.

وتابع: يرى هؤلاء أن رؤية أهل بلد للهلال يلزم بها جميع البلاد ويصوم الجميع في وقت واحد واستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه بعموم النصوص الشرعية الموجبة للصوم برؤية الهلال.. في القرآن الكريم قال الله عز وجل :(فمن شهد منكم الشهر فليصمه).

ومن السنة المطهرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه :(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) رواه الإمام مسلم في صحيحه، فإن عموم الخطاب في هذه النصوص يوجب الصوم على من شهد الشهر وشهود الشهر يكون برؤية هلاله من قبل البعض.

القول الثالث وإليه ذهب أكثر فقهاء الشافعية حيث يقفون موقفاً وسطاً بين الرأيين السابقين فيقولون:

إن رؤية البعض تكون ملزمة للغير المتقاربين أي إذا كان مطلعهما واحداً أما إذا كانا متباينين فلكل بلد رؤيتها، المجموع النووي.

وختم لاشين، فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، موضحًا أن القول الراجح الذي يترجح عندنا أنه متى رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصومم إذا كان مطلع شمسهما واحدا.. والله أعلم

