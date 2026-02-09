مذيعة دولة التلاوة: البرنامج تجربة وطنية خالصة

أكدت الإعلامية الدكتورة آيه عبد الرحمن، أن برنامج دولة التلاوة هو تجربة ناجحة وليس مجرد برنامج دين للمسابقات بل يُصنف من البرامج الوطنية لأنه أثبت أن مصر دومًا فارقة في الموهبة، والأداء، والتناول، والإدارة من خلال تبني المواهب العظيمة، كما استطاع ايصال اصوات مصر المتميزةإلى مسامع الدنيا.

وأشارت خلال احتفالية جامعة القاهرة ببرنامج دولة التلاوة، إلى أن جامعة القاهرة بمثابة البيت بالنسبة لها، وهي التي احتضنت احلامها وأهدافها، ومثلت مصدر الهام بالنسبة لها من خلال تشجيع أساتذتها لها خلال مواجهتها العديد من التحديات والعقبات.

وتابعت: أنها تعلمت داخلها بأن الانسان لابد ان يكون له اثر يدوم ويبقي في نفوس الآخرين وطريقهم، لافتًة إلي أن برنامج دولة التلاوة كان بمثابة تحد لها وقدمت خلاله تجربة وطنية خالصة.

