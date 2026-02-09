قبل رمضان.. علي جمعة يكشف عن أحكام الصيام (3): مُفَطِّرَاتُ الصَّوْمُ

اقترب شهر الصيام والقيام وصالح الأعمال، شهر رمضان المبارك المبارك، وبهذه المناسبة التي ينتظرها بشوق ملايين المسلمين، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أحكام الصيام الشرعية.

وفي هذه الحلقة يكشف فضيلة المفتي الأسبق عن مُفَطِّرَاتُ الصَّوْمُ، مستندا إلى ما جاء في متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، وهي:

- ما وصل عمدًا إلى الجوف والرأس: كالأكل والشرب، وقطرة الأذن، وبخاخ الربو؛ فكلُّ ذلك داخلٌ إلى الجوف. والجوفُ يبدأ من مخرج الحاء أو الخاء.

- الحقنة في أحد السبيلين: مثل الحقنة الشرجية.

- القيء عمدًا: مَن تعمَّد القيءَ وهو مختارٌ، ذاكرٌ لصومه؛ فإن صومَه يفسد، ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه.

أمّا إن لم يتعمده، كأن غلبه مثلًا، لم يبطل صومه؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».

- الوطء عمدًا في الفرج.

- الإنزال عن مباشرة.

- الحيض: فإذا نزل الحيض قبل المغرب بخمس دقائق فسد اليوم، وتُعيده بعد رمضان.

- النفاس: فإذا كانت صائمة وولدت قبل المغرب بدقيقتين فسد اليوم.

- الجنون: وهو عدم إدراك الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

- الردة.

