هل يستجيب الله دعاء الصائم إذا لم ينطق به عند الإفطار؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

06:53 م 09/02/2026

الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من يوسف من محافظة قنا، حول ما إذا كان الصائم إذا أفطر عند أذان المغرب دون أن يدعو بلسانه يكون الله سبحانه وتعالى عالمًا بما في قلبه من أمنيات وحاجات، وهل يمكن أن يستجيب الله له حتى وإن لم ينطق بالدعاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذا سؤال جميل يحمل معاني رقيقة من حسن الظن بالله، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ويعلم ما في القلوب قبل أن تنطق به الألسنة.

وأشار إلى أن عجز الإنسان عن الدعاء في هذه اللحظة قد يكون ناتجًا عن شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فيقف حائرًا لا يدري بماذا يدعو، وهو يرى أبواب الإجابة مفتوحة أمامه في هذا الوقت المبارك الذي يُرجى فيه قبول الدعاء.

وبيّن أن من كان في هذه الحال فعليه أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ في الحديث الشريف: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين».

وأكد أمين الفتوى أن الصائم لا ينبغي أن يظن أن فرصة الدعاء قد فاتته، بل على العكس، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعطيه فوق ما تمنى، وبقدر يليق بكرمه سبحانه وتعالى، لأن العبد حين يدعو يطلب على قدر فهمه وحاجته، أما عطاء الله فيكون على قدر ما هو أهله من الكرم والجود والعطاء.

