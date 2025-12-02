إعلان

كيف تتعامل الزوجة مع الكلام السيء من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

12:02 م 02/12/2025

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من ياسمين من البحيرة التي قالت: "زوجي دايمًا يقول لي كلام وحش ويزعلني، وأنا بصبر عليه وبرد عليه بكلام طيب"، موضحًا أن الصبر على هذا السلوك يُعد حسنًا إذا تم بمقابلة السيئة بالحسنة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المقصود من الصبر والرد بأسلوب حسن هو تجنب التصعيد، مستشهدًا بقوله تعالى:" لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن".

وأكد أن هذا لا يعني السكوت على الإساءة أو السماح للزوج بالاستمرار في السلوك السيء، بل اختيار الردود الحكيمة واللبقة التي تحفظ حقوق الزوجة وتبعدها عن الخطأ، وتساهم في تهدئة النفوس وإصلاح الحال.

وأضاف أن مواجهة السلوك السيء بالحسنة قد تكون سببًا في هداية الزوج وتحسين المعاملة، مؤكدًا على أهمية الصبر واللباقة في الردود، مع الالتزام بالأخلاق الإسلامية والرفق، لما فيه صالح الأسرة واستقرار الحياة الزوجية.

الشيخ أحمد وسام الكلام السيء الزوجة دار الإفتاء المصرية

