موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الخميس 18 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 18 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الخميس 18 ديسمبر، في تمام الساعة 11:52 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 18 ديسمبر:

الفجر 5:12 ص

الشروق 6:45 ص

الظُّهْرِ 11:52 ص

العصر 2:39 م

المغرب 4:58 م

العشاء 6:21 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك وهب لنا منك عملاً صالحـًا يُقربنا إليك وأحسِن وقوفنا بين يديك ولا تُخزنا يوم العرض عليك وأصلح لي ذريتي وزوجتي وفرّج همي ويسّر أمري وقضِ الدين عني وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.