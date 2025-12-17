ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من شاب من محافظة أسيوط، تساءل فيه عن سبب انتشار حلاقة القزع بين بعض الشباب، وما حكمها شرعًا، موضحًا في رده أن الشريعة الإسلامية تدعو الإنسان إلى أن يكون في هيئة حسنة ومظهر لائق، ولا تحثه على التشبه بأشخاص لا يلتزمون بعادات ولا تقاليد ولا آداب مستقيمة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الأصل في المسلم أن يقتدي بالإنسان الصالح والطائع، لا أن يقلد من لا يلتزم بالقيم الدينية أو الأخلاقية، مشيرًا إلى أن بعض غير المسلمين أو من لا يدينون بديانة سماوية كانوا يحلقون الشعر حول الأذن ويتركون أعلى الرأس، وهو ما نهى عنه الشرع الشريف.

وبيّن أن الفقهاء حملوا النهي عن القزع على الكراهة، أي أنه مكروه شرعًا، لأن فيه تشبهًا بأشخاص لا يدينون بدين سماوي، فضلًا عما يظهر به الإنسان من هيئة غير حسنة، موضحًا أن صورة القزع المقصودة هي إزالة الشعر إزالة كاملة من موضع، وتركه كثيفًا في موضع آخر، كأن يُزال ما حول الأذن تمامًا ويُترك الشعر أعلى الرأس طويلًا.

وأكد الدكتور محمود شلبي أن هناك فرقًا بين القزع المنهي عنه وبين ما يُعرف حاليًا بالتدريج في الحلاقة، حيث يكون الشعر متدرجًا طبقة بعد طبقة وبمستويات متقاربة تعطي مظهرًا مقبولًا وحسنًا، مشيرًا إلى أن هذا النوع لا حرج فيه شرعًا، وإنما المكروه هو الجمع بين الإزالة الكاملة في موضع وترك الشعر كثيفًا في موضع آخر بما يُظهر الإنسان في هيئة غير لائقة.

