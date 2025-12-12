جديد "دولة التلاوة".. موعد حلقة اليوم وأسماء المتسابقين ونظام الخروج

قبل ساعات قليلة من بدء إذاعة الحلقة التاسعة من برنامج المسابقات "دولة التلاوة"، ازدادت عمليات بحث المصريين عن موعد إذاعة الحلقة وتفاصيل وأسماء المشاركين، ومن المقرر أن تُذاع اليوم الجمعة، الحلقة التاسعة من برنامج "دولة التلاوة"، الذي حقق نجاحًا واسعًا.

تُذاع الحلقة التاسعة من برنامج "دولة التلاوة" في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قنوات "الناس"، و"الحياة"، و"CBC"، و"مصر للقرآن الكريم"، بالإضافة إلى عرضها عبر منصات وزارة الأوقاف المصرية ومنصة "Watch It".

وتشهد حلقة اليوم تنافس خمسة متسابقين نجحوا في تجاوز المرحلة الأولية من البرنامج، ومن الجديد أنه سيتم إعادة تشكيل المجموعات، حيث يتغير المتسابق على كل المجموعات، وتكون المنافسة أصعب وأقوى، ويكون كل مشارك نافس في كل المجموعات.

يتأهل اليوم أربعة من هؤلاء المتنافسين، بينما يُغادر متسابق واحد فقط، وفق نظام البرنامج، وتأتي صعوبة الموقف بالحلقة في ظل تميز وإبداع جميع المتسابقين بشهادة لجنة التحكيم وكبار القراء في مصر والدول الإسلامية.

والمتنافسون هم كل من:

عمر علي عوض

محمد أحمد حسن

رضا محمد رضا

محمد كامل

محمود كمال الدين

ومن المقرر أن يُغادر متسابق واحد فقط، وفق نظام البرنامج، إذ يحصل المتسابقون على درجات تقييم من لجنة التحكيم، تُوضع وفق إتقانهم التجويد وأحكام التلاوة والمقامات؛ ويخوض أقل المتنافسين من حيث الدرجات مواجهة أخيرة، تُرجّح اللجنة فيها أحدهما على الآخر.

