هل يجوز الصلاة بملابس البيت؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة يجوز لها أن تتوضأ وتصلي بملابس البيت العادي، موضحًا أن الشرط الأساسي هو ستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن بعض الفقهاء يجيزون كشف مقدم القدمين من الأعلى.

وأضاف اليداك، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الملابس التي تصلي بها المرأة يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية أن تكون واسعة ولا تكون ضيقة، وساترة وليست شفافة، مناسبة للصلاة بحيث تغطي الجسد كما يجب أثناء العبادة.

وأكد أن الصلاة صحيحة إذا توافرت هذه الشروط، سواء كانت الملابس ملابس البيت اليومية أو ملابس الخروج المعتادة، مشددًا على أن الأهم هو الالتزام بالستر والحشمة أثناء الصلاة.

وأوضح أمين الفتوى، أن هذه الأحكام تهدف إلى تمكين المرأة من أداء عبادتها بسهولة ويسر، مع الحفاظ على الاحترام للواجبات الشرعية والآداب الإسلامية في اللباس.

