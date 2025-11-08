إعلان

أحمد كريمة: توبة فرعون أمر غيبي وقبولها في غرغرة الموت محل خلاف

كتب- محمد قادوس:

06:14 م 08/11/2025

الدكتور أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك اختلافًا بين العلماء بشأن من تاب أو آمن في لحظات الموت، مشيرًا إلى أن توبة فرعون أمر غيبي.

وأضاف كريمة خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام" عبر قناة" الشمس": أن قبول التوبة في «غرغرة الموت» محل خلاف بين الفقهاء، مشيرًا إلى أن فرعون أعلن إيمانه عند الغرق.

وأوضح استاذ الشريعة الاسلامية، أن فرعون لحظة الموت علم بالمعجزة، ولم يصر على الكفر مثل أبوجهل، وقال «آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين».

دعو الله ولا يستجيب لي ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح 4 أحوال للاستجابة

فرعون التوبة أحمد كريمة

