هل يجوز العلاج في بلاد غير مسلمة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال وُجِّه إليه نصه: "إذا كان المريض يتعالج في مستشفى خارج مصر، والعاملون فيها غير مسلمين، فهل تحيط به الملائكة؟ وهل تجوز الصلاة في هذا المكان؟"

وأوضح اليداك خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن العلاج في أي مكان داخل مصر أو خارجها، سواء كان القائم عليه طبيبًا مسلمًا أو غير مسلم، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأن التداوي من الأمور المباحة والمعايشة بين الناس مشروعة.

وأشار إلى أن المريض إذا حضرته الصلاة في المستشفى، فليصلِّ كما يصلي في أي مكان آخر، فالصلاة صحيحة ما دام المكان طاهرًا.

وبيّن اليداك أن الملائكة تحيط بالمريض وتدعو له بالرحمة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين قال إن الملائكة تبشّر من يعود مريضًا بثواب عظيم، موضحًا أن هذا الفضل لا يتوقف على كون المعالج مسلمًا أو غير مسلم، فبركة الرحمة الإلهية تحوط المريض بإذن الله في كل مكان.