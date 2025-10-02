هل يستحم الساحر باللبن ويعطل الزواج والإنجاب؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح

علق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف على مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية حادة بين امرأتين في أحد الشوارع بمحافظة الشرقية، حيث توجهت إحدى السيدات، وتدعى "سناء"، بتهديدات مباشرة لسيدة أخرى، زوجة شقيقها، بالقيام بأعمال سحر لتعطيل زواجها وإنجابها.

في الفيديو، هددت "سناء" سلفتها بقولها: "مش هتشوفي عيل.. هشتغل وهجيب شيخ يتوضى باللبن في الحمام"، مضيفة: "هوريكي هخليه يطلقك ومش هتشوفي خلفة ولا عيل"، بينما ردت عليها "نورهان" مستنكرة تهديداتها: "هتعملي ليا أعمال عشان مش أجيب الولد يا سناء".

وعلق الشيخ أحمد خليل على هذا المقطع،، مؤكدًا أن السحر محرّم شرعًا ويُعد من الكبائر التي تدخل صاحبها في دائرة معصية الله.

وكشف الشيخ خليل عن بعض الطقوس الشائعة التي يلجأ إليها السحرة لاستحضار الجن والسيطرة عليهم، والتي تشمل الاستحمام باللبن في الحمام، وتدنيس المصحف بدوسه وتمزيقه، موضحًا أن هؤلاء السحرة يقومون بأفعال شنيعة، مثل أخذ المصحف واستخدامه في أفعال دنيئة كالتقطيع في الحمام والاستنجاء به، وهو أمر يتناقض تمامًا مع قدسية الكتاب الكريم.

وأضاف الشيخ خليل: "هؤلاء السحرة يستخدمون الشياطين للحصول على قوى غير شرعية، ويقومون بعمل أشياء خارجة عن العقيدة الإسلامية، مثل استخدام اللبن وبعض الأغذية في الحمام لاستدعاء الشياطين، والذهاب إلى هؤلاء الأشخاص لا يحل المشكلة بل قد يؤدي إلى تفاقمها وزيادة الذنوب، وربما يدخل الشخص في دائرة الكفر.".

وأكد الشيخ خليل أن الحل الشرعي الصحيح لمشكلات الزواج والإنجاب يكمن في الدعاء، والرقية الشرعية، واللجوء إلى الأسباب الطبية والنفسية المشروعة، محذراً من الانسياق وراء الشائعات والادعاءات غير الموثوقة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع :"تذكروا أن الرزق والذرية بيد الله وحده، ومن أراد الخير فعليه بالتقوى والاعتماد على الأسباب الشرعية المباحة، وليس على الأعمال المحرمة أو السحر أو التعاويذ".

