نسيت كم ركعة صليت.. أعيد الصلاة ولا أختمها؟.. أمين الفتوى يرد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المشاهدين، قال فيه: "وأنا بصلي الظهر نسيت صليت كام ركعة، ثلاث ولا أربع؟ ينفع أعيد الصلاة ولا أختمها؟"

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن المصلّي في هذه الحالة يبني على الأقل، أي يعتبر العدد الأقل من الركعات هو الصحيح، ثم يُكمل صلاته.

وأضاف الشيخ أحمد وسام أن هذا ما ورد عن النبي ﷺ، حيث قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلّم".

وبيّن أمين الفتوى أن من شك في صلاته لا يعيدها كاملة، بل يكمل على الأقل ويؤدي سجود السهو في نهاية الصلاة، حتى يُجبر ما قد يكون نقص منها.

ودعا قائلاً: "ربنا يتقبل من جميل ومن كل من يسأل ويتحرّى الصواب، ويجعله من الصالحين الفالحين، ويقرّ عين والديه به".

