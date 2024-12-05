الشيخ أحمد خليل: "قضاء سنة الفجر بعد الفرض أو في وقت الضحى جائز ولا حرج فيه"

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن سنة الفجر من أهم السنن الرواتب التي حث عليها النبي ﷺ، حيث قال: "ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها"(رواه مسلم)، موضحا أن من فاتته سنة الفجر بسبب النوم أو الانشغال ولم يصلها قبل صلاة الفريضة، فإنه يجوز له قضاؤها بعد صلاة الفجر مباشرة أو في وقت الضحى.

وأشار إلى حديث النبي ﷺ الذي دل على جواز قضاء السنن الرواتب، حيث ورد أن النبي ﷺ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر حينما شُغِل عنها، كما قال العلماء إن قضاء سنة الفجر في وقت الضحى أفضل لمن أراد اتباع السنة.

وأضاف خليل في تصريح خاص لمصراوي: "على المسلم أن يحرص على أداء سنة الفجر في وقتها لما لها من فضل عظيم، ولكن إن فاتته، فالقضاء مستحب لتعويض هذا الفضل وعدم تفويت السنة".

وختم بالتذكير بأن الرحمة والتيسير من مقاصد الشريعة، وأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مشددًا على أهمية النية الصالحة والحرص على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

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