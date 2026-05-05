CBS: مدمرتان أمريكيتان عبرتا هرمز ودخلتا الخليج العربي بعد كسر حاجز إيراني

كتب : وكالات

05:15 ص 05/05/2026

نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين، فجر اليوم الثلاثاء، أن مدمرتان أمريكيتان عبرتا مضيق هرمز ودخلتا الخليج العربي بعد كسر حاجز إيراني، وفقا لسكاي نيوز.

وقال مسؤولون أمريكيون بارزون، إن الولايات المتحدة تقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران، إذ أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الجديدة في طهران.

جاء هذا التقييم في الوقت الذي تم فيه اختبار وقف إطلاق النار في مضيق هرمز، مع انطلاق عملية أمريكية لإعادة حركة الملاحة بالاستعانة بالقوات البحرية.

قال مسؤولون رفيعو المستوى لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية: "نحن أقرب إلى استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق مما كنا عليه قبل 24 ساعة، بعد أن أطلقت إيران النار على سفن أمريكية، واستهدفت الإمارات بصواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق سريعة".

وأضافوا أن الأمر متروك لترامب والقيادة الإيرانية لتحديد ما إذا كانت العمليات العسكرية ستستأنف أم لا، مؤكدين أنه لم تصدر أي أوامر بإنهاء وقف إطلاق النار.

وذكر المسؤولون، أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للرد، وأنه أُعيد تسليحه وتجهيزه.

ولم تصدر أي أوامر باستئناف حملة القصف التي بدأت في 28 فبراير، ثم توقفت بهدنة يوم 8 أبريل.

وحسب "فوكس نيوز"، يركز الجيش الأمريكي حاليا على العمليات الدفاعية لحماية السفن في الخليج العربي ومضيق هرمز.

