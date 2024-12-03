في اليوم العالمي لذوي الهمم.. الأزهر للفتوى يوضح 7 علماء مسلمين تحدوا الإعاقة (إنفوجراف)

كتب-محمد قادوس:

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، عن 7 علماء مسلمين لم تمنعهم الإعاقة من التفوق والإبداع و تحدوا الإعاقة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: إنفوجراف موضحًا فيه العلماء، وأولهم الإمام التابعي "محمد بن سرين" (صمم) وهو من كبار أئمة الفقه والحديث وعلم الفرائض.

وثاني الأئمة هو الإمام التابعي "عطاء بن أبي رباح" (إعاقة حركية)، وهو إمام أهل مكة الملقب بمفتي الحج وكان يتدافع على مجلسه آلاف من طلاب العلم.

وأوضح مركز الأزهر ثالت الأئمة بكون الإمام التابعي "عبد الرحمن بن هرمز" (إعاقة حركية)، وهو عالم القراءات وأحد شيوخ الإمام نافع المدني وأعلم الناس بأنساب العرب.

وبين: رابع الأئمة يكون الإمام قالُون (صمم)، وهو قارئ المدينة وإمام القراءات وإليه تنسب رواية قرآنية بسند متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف باسمه.

من بينهم أيضا الإمام التابعي "قتادة بن دعامة" (كف البصر)، وهو الحافظ المحدث الخبير بعلوم اللغة وأيام وأنساب العرب.

ومن العلماء المسلمين الذين تحدوا الإعاقة "الإمام الدوري" (كف البصر)، وهو أول من جمع القراءات وصنف فيها.

وراوي الإمامين أبي عمرو والكسائي، وكان مقصد القرء لعلو سنده وإليه تنسب رواية قرآنية، ومنهم الإمام الشاطبي (كف البصر)، وهو أحد كبار أئمة علم القراءات وصاحب أهم متونها "متن الشاطبية" وإمام الحديث والتفسير وعلوم اللغة.

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