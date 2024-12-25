اتفقت مع خياط لتنفيذ ثياب فأوكل غيره للقيام بالعمل فهل ذلك جائز شرعًا؟.. عالم أزهري يجيب

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم استئجار شخص لتنفيذ عمل فوكل غيره فيه، حيث تلقى سؤالًا من شخص يقول: اتفقت مع خياط لتنفيذ ثياب فأوكل غيره للقيام بالعمل فهل ذلك جائز شرعًا؟.

في رده، أوضح لاشين حكم استئجار شخص لتنفيذ عمل فوكل غيره فيه، أن إجارة الأشخاص تنقسم إلى قسمين:

1. إجارة واردة على عين الأجير: أي أن يقوم الأجير بالعمل بنفسه، ويُسمى "الأجير الخاص".

2. إجارة واردة على عمل معين في ذمة الأجير: أي أن يكون العمل في ذمته، وله أن ينفذه بنفسه أو ينيب غيره للقيام به، ويُسمى "الأجير المشترك".

بناءً على ذلك، يوضح لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: إذا كانت الإجارة واردة على عين الأجير ليقوم بالعمل بنفسه، فلا يجوز له توكيل غيره حتى لو مرض، لأن العقد معقود على عمله هو تحديدًا.

أما إذا كانت الإجارة واردة على عمل في ذمة الأجير، جاز له أن يؤديه بنفسه أو يفوض غيره في ذلك.

وفي الواقعة المذكورة، يختم لاشين فتواه، موضحا أنه إذا كان الاتفاق مع الخياط على أن يقوم بالخياطة بنفسه، فلا يجوز له أن يوكل غيره للقيام بها. وإن فعل ذلك، فإنه يكون قد خالف ما تم الاتفاق عليه. وفي هذه الحالة:

يتحمل الضمان إذا تلف القماش.

يتحمل المسؤولية إذا جاءت الخياطة على نحو غير مرضٍ.

والله أعلم.

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