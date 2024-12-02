هبة عوف: النبي صلى الله عليه وسلم كان غنياً لكنه كان متعففاً

كتب- محمد قادوس:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان غنياً بمعايير الدنيا، ولكن كان يتسم بالتعفف والتواضع الشديد.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: "النبي صلى الله عليه وسلم كان له حق في خمس الغنائم، وهو جزء من الثروات التي تُحصل من المعارك الحربية التي خاضها المسلمون، كما جاء في قوله تعالى: "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (الأنفال: 41).

وأوضحت الدكتورة هبة عوف، أن الخمس الذي كان لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم يُقسم كما نص القرآن الكريم، لكن كان النبي لا يقتني الأموال لنفسه أو للترف، بل كان يتصرف بها لصالح المسلمين في سد حاجاتهم وتلبية احتياجاتهم، وكان لا يُغني نفسه منها".

وأضافت: "رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حق في الخمس وكان له من الغنائم، إلا أنه كان دائمًا متعففًا، يعيش حياة بسيطة لا يتراكم فيها المال، ويعطيه للفقراء والمحتاجين، مما يجسد معاني الزهد والتواضع التي كانت تميز شخصيته صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض الترف، وكان يعيش حياة مليئة بالقناعة والتعفف، مما جعله نموذجًا عظيمًا في الزهد، حيث كان دائمًا يفضّل العيش بما يكفيه ويكتفي بالقليل، وعندما فتح الله عليه الدنيا، لم يتغير سلوكه في العيش، بل ظل يعيش حياة بسيطة ومتواضعة، ويعطي الأولوية للعبادة والعمل الصالح".

واختتمت: "النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيًا بالتعفف والتقوى، وكان تعففه وتواضعه درسًا لنا في كيفية التعامل مع الدنيا والتعامل مع المال".