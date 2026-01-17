حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته فى كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا

تحدثت هناء حسين محمد رفعت، عن جدها، الشيخ محمد رفعت أحد قرأ القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامى، احنا متشبعين بحب الشيخ، وصوته موجود فى كل بيت فى العالم الإسلامي»، مشيرة إلى أن الشيخ رفعت بدأ فى قراءة القرآن منذ سن مبكرة فى الإذاعات الأهلية.

وأكدت هناء فى لقاء خاص على قناة" أون": عن تأثير جدها فى العالم الإسلامى. أن الشيخ محمد رفعت كان شخصية جاذبة وفريدة من نوعها، مشيرة إلى أن أى شخص يقرب من شخصيته يتم جذبهم إلى هذا العالم الخاص، وأضافت: «الأسرة كلها متعصبة للشيخ رفعت وهو يستحق ذلك».

وأوضحت أن عدد أحفاد الشيخ رفعت يتجاوز 16 حفيدا، وتطرقت هناء حسين إلى مفاجأة كبيرة خلال الحوار، حيث وقالت: «عندما دعانى الدكتور محمد سعيد محفوظ، مؤلف ومخرج فيلم »الوصية«، لتسجيل لقاء، فوجئت باكتشاف تسجيلات لجدّى على 100 أسطوانة»، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف كان مصدر فرحة كبيرة لها.

