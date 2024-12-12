محمد على يوضح حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها؟

كتب-محمد قادوس:

حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده يجب على المرأة طاعة زوجها بالمعروف، وفيما لا يغضب الله تعالى، ومعرفة حقه عليها، مستشهدًا في ذلك بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ ) رواه أبو داود.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن طاعة الزوج تجب على المرأة، وتأثم بمخالفتها له: إذا أمرها بأمر يتعلق بالنكاح وتوابعه، ولم يكن لها عذر في تركه، أو أمرها بأمر مصلحته ظاهرة، سواء تعلق بخصوص النكاح، أو ما يتعلق بأمور بيتهما ومعاشهما.

وأما ما لم تكن مصلحته ظاهرة، فإنما يلزمها طاعته ظاهرا فقط، لئلا يفسد أمر عيشهما، ويقع الشقاق و النفرة بينهما.

واستشهد الداعية بقول ابن نجيم رحمه الله في "البحر الرائق": " المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به؛ إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه" انتهى.

وقال ابن عابدين: "والذي ينبغي تحريره: أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى ‌تنقيص ‌حقه، أو ضرره، أو إلى خروجها من بيته.

وأوضح:" أما العمل الذي لا ضرر له فيه: فلا وجه لمنعها عنه؛ خصوصا في حال غيبته من بيته، فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان، أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران". انتهى من "حاشية ابن عابدين".

وبين الداعية أن المرأة عند الزواج كان زوجها أملك وأقرب لها من أبيها وأمها، وطاعة زوجها عليها مقدمة على طاعة الأبوين.

ومعصية الزوج فيما تجب طاعته فيه تعتبر نشوزا.

قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع، فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته، فمتى ظهرت منها أمارات النشوز مثل أن تتثاقل وتدافع إذا دعاها، ولا تصير إليه إلا بتكره ودمدمة، فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه.

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