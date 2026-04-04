إعلان

هل فوائد شهادات الادخار والبنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

11:40 ص 04/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل فوائد شهادات الادخار والإيداع البنكي حلال أم حرام، موضحًا أن شهادات الادخار والإيداع البنكي، سواء كانت ودائع استثمارية أو حسابات جارية، جائزة شرعًا.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن هذه المسألة من الأمور التي تم بحثها على مدار أكثر من 30 عامًا، حيث استقر رأي علماء الأمة، سواء في دار الإفتاء المصرية أو مشيخة الأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية، منذ التسعينات وحتى الآن، على جواز التعامل البنكي.

وأشار إلى أن الإيداع في البنوك يُعد وسيلة آمنة لحفظ الأموال، خاصة لمن لا يستطيع الاستثمار بنفسه أو يخشى التعرض للخسارة أو النصب، موضحًا أن البنوك توفر نوعًا من الحماية وتنظيمًا للأموال مع عائد معلوم.

وأكد أن التعاملات البنكية تُعد من العقود المستحدثة التي لم تكن موجودة في العصور الأولى، وقد اختلف فيها العلماء، إلا أن الرأي المعتمد لدى المؤسسات الدينية في مصر يرى أنها تقوم على التمويل والتشغيل، وأن المودع يُعد شريكًا يحصل على نسبة من العائد.

وأوضح أن بناءً على ذلك، فإن الإيداع في البنوك بأي صورة، سواء شهادات ادخار أو غيرها، جائز شرعًا، وأن العائد الناتج عنها حلال ولا حرج فيه.

