أكد الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، أن الاستقامة من أعظم الأخلاق التي علّمها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأمته، موضحًا أنها خلق يدل على الاعتدال والاتزان في حياة الإنسان، حيث يكون العبد مستقيمًا في أقواله وأفعاله ونياته، متجهًا بوجهه إلى الله عز وجل، امتثالًا لقوله تعالى: "فاستقيموا إليه"، بما يعكس صدق التوجه ولزوم الطاعة لله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي الكريم.

وأشار خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": إلى أن الاستقامة تعني التوازن في كل شيء، حتى في الألفاظ والكلمات، فهي سلوك يعبر عن الصراط المستقيم والدين القويم، مبينًا أن حقيقتها تتمثل في الجمع بين أداء الطاعات واجتناب المعاصي، فمن جمع بينهما صار إنسانًا مستقيمًا، كما أنها تعني سير العبد في طريق العبودية وفق ما أرشد إليه الشرع الشريف والعقل السليم، مستشهدًا بقوله تعالى: "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا"، مؤكدًا أن الاستقامة هي طريق النجاة في الدنيا والآخرة.

وأضاف أن المطلوب من العبد هو السداد في كل أموره، فإن لم يستطع فليقارب، مستدلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "سددوا وقاربوا"، موضحًا أن الاستقامة تشمل الأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فهي لله وبالله وعلى أمره، مشيرًا إلى قول بعض العلماء: "كن صاحب استقامة لا طالب كرامة"، في دعوة إلى الإخلاص وترك التعلق بالمظاهر.

وأوضح أن أصل الاستقامة هو استقامة القلب، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، لافتًا إلى ما ورد عن الصحابة والعلماء في هذا المعنى، وأن من أعظم معانيها عدم الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما بيّن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مؤكدًا أن الاستقامة تجمع معاني الصدق والوفاء والقيام بين يدي الله بحق العبودية.

وبيّن أن القرآن الكريم تناول مفهوم الاستقامة في مواضع كثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أصحابه في مواقف متعددة، منها وصيته: "استقم ولتحسن خلقك"، وكذلك قوله: "قل آمنت بالله ثم استقم"، مؤكدًا أن الاستقامة هي أساس ثبات الأمة وصلاحها، وأنها من كمال الإيمان وحسن الإسلام.

وشدد على أن أعظم الكرامات هي لزوم الاستقامة، وأنها سبب لنيل الكرامة في الدنيا ورفعة المقام في الآخرة، موضحًا أن استقامة اللسان من أهم صورها، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه"، داعيًا إلى التمسك بهذا الخلق العظيم، والمداومة عليه، لما له من أثر عظيم في صلاح الفرد والمجتمع.

عباس شومان يوضح الفرق بين الطلاق والإيلاء والظهار ويحذر من المفاهيم المغلوطة





هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟.. أمين الفتوى يجيب







