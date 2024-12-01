داعية: القرآن يربطنا بالخالق وما يقدمه رب البشر يقين لا شك فيه

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن كل ما يقدمه البشر ظن تجاه ما يقدمه رب البشر وما يقدمه رب البشر يقين ولا شك فيه، والقرآن الكريم يربطنا بالخالق

وقال الداعية الإسلامي، تبقى رايح تقضي مصلحة لازم تعرف أن اللي هيقضيها ربنا مش فلان.

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": إن الجماعة المنافقون متخيلون أن الأسباب هي التي تؤدي لتحقيق كل شيء، ده كلام غلط ممكن واحد يبقى معاه فلوس ومش عارف يتعالج والأطباء مش عارفه توصل للداء والمرض اللي عنده وممكن يبقى راجل غلبان يأخذ حباية ويخف.

واستشهد الداعية بقول الله-تعالى- في سورة الحجرات وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ"، مؤكدا أن ربنا له خزائن السماء والارض ولكن المنافقين لا يفقهون شيء.

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