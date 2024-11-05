داعية يوضح حكم من صلى ونسي الوضوء

كتب-محمد قادوس:

حكم من صلى ونسي الوضوء؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا بد له من القضاء، فمن صلى وهو يظن أنه على وضوء، ثم تبين له أنه ليس على وضوء؛ يعيد صلاته؛ مستشهدًا في ذلك بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" لا تقبل صلاة بغير طهور".

وأضاف علي في رده لمصراوي: لمن صلى بغير وضوء ناسياً، ثم تذكر ذلك ولو بعد خروج وقت الصلاة، توضأ وأعاد صلاته ولا إثم عليه، مستشهدًا في ذلك بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ابن ماجه.

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