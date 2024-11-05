ضمانة أكيدة لدخول الجنة.. عالم أزهري يوضح علامات حسن الخاتمة

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، عن أهم علامات حسن الخاتمة، لحسن الخاتمة علامات كثيرة، وأهمها، النطق بالشهادتين عند الموت، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن معاذِ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان آخرُ كلامهِ لا إله إلا اللهُ دخل الجنة".

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشرة عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: العلامة الثانية هي موت المؤمن بعرق الجبين، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ".. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وأوضح العالم الأزهري العلامة الثالثة وهي أن يموت العبد المسلم يوم الجمعة، مستشهدا في ذلك بالحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال:" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، إِلاَّ وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ القَبْرِ".

وبين الداعية العلامة الرابعة وهي الاستشهاد في سبيل الله، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة ال عمران،" وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ".

وقال الروبي في العلامة الخامسة وهي الموت تحت الهدم أو الغرق أو الحريق، والإنسان الذي يموت مبطونا، والمطعون الذي مات بالطاعون قديمًا والآن يقاس على مرض الطاعون الكورونا وكذلك مرض السرطان، والمرأة التي تموت وهي حامل.

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