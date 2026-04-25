أعلن الدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، أنه هناك نية لرفع المصروفات للمقبلين على الالتحاق بالمدينة خلال العام الجامعي 2026 -2027، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل، مؤكدًا أن الزيادة ستكون معقولة وبنسب بسيطة.

وأضاف عقل، ردًا على سؤال محرر "مصراوي" خلال لقاءه بعدد من محرري التعليم العالي، أن مدينة زويل ثبتت مصروفات العام الجامعي 2025 -2026 ولم تقر أي زيادات في المصروفات مقارنة بالعام الدراسي 2024- 2025، حرصًا على الأوضاع الخاصة بالطلاب وأولياء أمورهم ولكن في العام المقبل ارتفعت تكاليف الدراسة.

وكشف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل أنه من المقرر التوسع في استقبال أعداد الطلاب المقبولين العام الجامعي المقبل 2026 -2027 للضعف تقريبًا، مشيرًا إلى أن مدينة زويل مخطط لها استقبال أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في كل المراحل التعليمية الدراسية وفي الوقت الحالية تضم حوالي ربع الطاقة الاستيعابية لها.

وأشار إلى أن 25% من الطلاب الحاليين بمدينة زويل لديهم منح دراسية تعليمية داخل المدينة، وأنهم على اتصال دائم بالطلاب لتخطي أي مشكلات أو عقبات تواجههم.

وأكد الدكتور وائل عقل أن مدينة زويل تقدم منحًا للدراسة للطلاب الراغبين للدراسة فيها خلال العام المقبل إضافية وتتيح الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة المتفوقين وكذلك طلاب مدارس المتفوقين STEM، مضيفًا أنه يتم نشر قواعد المنح عبر الموقع الإلكتروني ويمكن للطلاب زيارة المدينة للتعرف عليها.

