وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال بشن ضربات "قوية" على أهداف حزب الله في لبنان.

جاء ذلك خلال بيان لمكتب رئيس الوزراء عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي شنها حزب الله على شمال إسرائيل وعلى القوات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان يوم السبت، ولم تسفر الهجمات عن أي إصابات.

غارات إسرائيلية في جنوب لبنان

كما شنت إسرائيل يوم السبت عدة غارات جوية في جنوب لبنان في ظل وقف مؤقت هش لإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل قالت إنهم من مقاتلي حزب الله.

تعليمات مباشرة من نتنياهو للجيش

وجاء في البيان أن نتنياهو أصدر تعليمات للجيش "بشن هجمات قوية على أهداف حزب الله في لبنان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.