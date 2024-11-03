هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصلة، مفاده إنها تعيش مع حماها وحماتها وتواجه بعض المشاكل، من هذه المشاكل أن الحما لا تهتم بزوجها وتتركه وحده معظم الوقت، لكنها تحاول مساعدته، ومع ذلك أحيانًا يكون تعامله معها سيئًا، فهل تُحاسب على معاملته؟

في رده، قال أمين الفتوى لا يجب أن تشعر بأي إثم في معاملتها له، بل على العكس، يظهر ذلك طيب معدنها وحسن أخلاقها، إذ أنها تقوم بعمل ليس مفروضًا عليها.

وأضاف ربيع خلال لقائه بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس" هناك بعض المشاكل الأسرية التي تنشأ بسبب تدخل أهل الزوج أو الزوجة، خاصة في الريف، حيث يطلب من الزوجة أن تهتم بأهل زوجها، وهذا يعتبر خطأ، فليس من الشرع أن تكون ملزمة بذلك، ولكن من العرف الاجتماعي أن يعتبر الحما كوالديها.

وأوضح أمين الفتوى نحن هنا نتحدث عن العدل والإنصاف، لا يمكن لأحد أن يلزمها بخدمة حماتها أو حماها، ولكن، يجب أن تحترم الأعراف الاجتماعية ولطف الأصل، وعليها أن تأخذ في اعتبارها أن زوجها يحتاج إلى دعمها ورعايتها.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)