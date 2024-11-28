فيديو وصور- خطبة وصلاة الاستسقاء في المسجد النبوي والحرم المكي الشريف

كـتب- علي شبل:

تلبية لدعوة السلطات السعودية، أدى المصلون اليوم صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وسائر مساجد المملكة.

وتقام صلاة الاستسقاء عند حدوث الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الماء، أما حكمها الشرعي فهي سُنة مؤكدة بالإجماع عن النبي صلى الله عليه، لما ورد عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ، قال: (رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا خرَج يَستسقي، قال: فحوَّل إلى الناسِ ظَهرَه، واستقبل القِبلةَ يَدْعو، ثم حوَّلَ رِداءَه، ثم صلَّى لنا ركعتينِ، جهَر فيهما بالقِراءةِ).

وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة أمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، وقال في خطبته إن صلاة الاستسقاء، باب من أبواب الاستغفار، والخضوع لله والانكسار، والله تعالى يُعِزُ من ذلَّ له، ويعطي من سأله، ويحب التوابين المستغفرين، والاستسقاء مِن سُنن الأنبياء والمرسلين، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبطأت السماء بالمطر؛ بادر إلى الاستسقاء، واستغاث الله تبارك وتعالى.

وأوضح الشيخ المعيقلي أن المسلم يخرج لصلاة الاستسقاء، متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاشعًا متذللًا متضرعًا لله، مُظهِرًا الخوف والخشية منه، متخلصا من المظالم، مبتعدا عن الشحناء والبغضاء، يَصْدُق في توبته، يُكثر من الاستغفار لخالقه، والله تبارك وتعالى، خزائنه لا تنفد، وخيره لا ينقطع، وعطاؤه لا يُحْظَر، فإذا رأى من عِبَاده صدق التوجه إليه، والاستقامة على طريقه، رَحِمَهُمْ وسقاهم، ورفع البلاء عنهم، مؤكداً على أن كثرة التوبة والاستغفار، إلى الرحيم الغفار، باب عظيم تتنزل به الرحمات، وتغفر به الزلات، والله تعالى، لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا باستغفار وتوبة.

وأشار المعيقلي إلى أن من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه سبحانه من حيث لا يحتسب، فربُّنا جل جلاله رحيم بخلقه، يدعوهم لعفوه ومغفرته ،والخطأ والتقصير، من شأن البشر، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ))، فرحمة ربنا جل جلاله، وسعت كل شيء، فمن ذا الذي يتألَّى على الله، ألَّا يغفر ذنوبَ عباده، ولو كانت مثلَ زَبَد البحر، وهو الذي يبسط يده بالليل ليتوبَ مسيء النهار، ويبسط يدَه بالنهار ليتوبَ مسيء الليل، وينادي عبادَه وهو الغني عنهم.

صلاة الاستسقاء في المسجد النبوي الشريف

وفي المسجد النبوي الشريف، أدّى جموع المصلين اليوم صلاة الاستسقاء، وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، الذي استهل خطبته بالحمد والثناء على الله – عز وجل –مبينًا أن الضر والنفع والخفض والرفع بيده سبحانه، إن أعطى فبرحمته وإن منع فبعدله وحكمته.

وقال: إنكم خرجتم تطلبون رحمة ربكم، وتشكون إليه تأخر الغيث عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، فإنه سبحانه كريم جزيل العطاء، يحب من عباده الإلحاح في الدعاء، مع صدق الرجاء، فاستغيثوا يا عباد الله ربكم ضارعين مضطرين، خاشعين منكسرين مفتقرين، واستعينوا على تحقيق وعده بالإنابة إليه سبحانه والأوبة، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.

وحث فضيلته المسلمين على الإكثار من الاستغفار كما أمر سبحانه، وكما أمرت الرسل أقوامهم، فإنه سبب حلول الرحمة، مستشهدًا بقولة جل وعلا (لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

وأشار إمام وخطيب المسجد النبوي إلى أن رحمة الله – عز وجل – والأمن من عقابه وعذابه مشروطٌ بشكر العباد لربهم وتحقيقهم الإيمان بمولاهم، مستشهدًا بقولة تعالى (مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا)، مبينًا أن ذلك لمصلحة العبيد العاجلة والآجلة، فلا طاعتهم تنفعه سبحانه، ولا تزيد في ملكه وسلطانه، ولا معصيتهم تضره أو تنقص من ملكه وسلطانه.

#فيديو | أمير منطقة المدينة #سلمان_بن_سلطان يؤدي #صلاة_الاستسقاء مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف. pic.twitter.com/LselSa4NfI — أخبار سلمان بن سلطان (@HRHPSSAA) November 28, 2024

ودعا إمام وخطيب المسجد النبوي الله تعالى أن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين وأن يغيثنا سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، غيثًا طيبًا نافعًا عاجلاً غير آجل يغيث البلاد والعباد ويجعله قوة لنا على طاعته وبلاغًا إلى حين.

وختم فضيلته الخطبة داعياً المسلمين إلى الاقتداء بهدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد أن فرغ من خطبته أنه توجه إلى القبلة فحول رداءه تفاؤلاً بتحويل الحال من القحط إلى الغيث والخصب ثم استغاث ربه ودعا دعاءً طويلًا، فاقتدوا عباد الله بنبيكم، وادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، عسى ربكم أن يتقبل منكم فيرحمكم.

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