أعلن توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة، للمحافظة على عناصرها؛ وإبقائها في أجمل وأبهى صورة.

وأضاف الربيعة، خلال منشور له عبر منصة أكس: أن الكعبة المشرفة تحظى باهتمام دائمٍ من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووليّ العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

عنايةٌ متواصلة لبيت الله الحرام 🕋



باهتمامٍ دائمٍ من خادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ العهد -حفظهما الله-، انطلقت أعمال الصيانة الدوريّة للكعبة، للمحافظة على عناصرها؛ وإبقائها -شرّفها الله- في أجمل وأبهى صورة.



أهلًا بكم، #حيّاكم_الله في مكّة المكرّمة 🇸🇦
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) April 11, 2026



